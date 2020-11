48 Mitglieder des Stadtrates verpflichtete Hemers neuer Bürgermeister Christian Schweitzer am Dienstagabend, 10. November, im Grohe-Forum. Unmittelbar zuvor wurde Schweitzer selbst vom Ratsältesten Herbert Hennecke (CDU) vereidigt und mit der traditionellen Bürgermeister-Kette ausgestattet. So durfte Schweitzer im direkten Anschluss selbst die Sitzungsleitung für die erste Sitzung der neuen Legislaturperiode übernehmen.



Zuerst richtete er persönliche Worte an die Anwesenden. Im Mittelpunkt seiner Antrittsrede standen die Corona-Pandemie und der in Hemer besondere Zusammenhalt: „Unser Erfolgsfaktor in Hemer ist die Geschlossenheit zwischen Politik, Verwaltung und der Bürgerschaft. Wir alle übernehmen Verantwortung für unsere Stadt in dieser schwierigen Krisenzeit. Wir dürfen die Corona-Situation nicht verharmlosen, dürfen aber auch nicht in Panik verfallen.“ Obendrein sei es zusätzlicher Auftrag für Rat und Verwaltung, die Herausforderungen der Zukunft nicht aus dem Blick verlieren. „Digitalisierung, Klimaschutz, demografischer Wandel, Regionale 2025, Hallenbadneubau, Nachnutzung des aktuellen Hallenbadstandortes, Investitionen in Schulen, Kindergärten, Spiel- und Sportplätze und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen“, nannte Schweitzer. "Diese Projekte mit und während der Corona-Konsequenzen und einer strukturell defizitären Haushaltslage zu stemmen wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Ich freue mich darauf, das alles mit Ihnen gemeinsam anzupacken.“

Stellvertretende Bürgermeister

Neue und alte stellvertretende Bürgermeister sind Wolfgang Römer (CDU) und Bernhard Camminadi (SPD), die vom Rat einstimmig (wieder-)gewählt wurden.

Ebenfalls einstimmig war das Votum für die Besetzung der Ausschüsse. Um die Mehrheitsverhältnisse der Ratszusammensetzung zu wahren, werden diese zukünftig mit 15 statt wie zuletzt mit 13 Mitgliedern besetzt.

In der Sitzung des Rates wurde ebenfalls über den Nachfolger von Christian Schweitzer als Ersten Beigeordneten abgestimmt. So fiel die Wahl einstimmig auf den Beigeordneten und Kämmerer Sven Frohwein, der ab dem jetzigen Zeitpunkt die allgemeine Vertretung des Bürgermeisters übernimmt.