Zwei Prozent hat die FDP in Hemer bei den Ratswahlen zugelegt und hat nun mit Peter Brand ein Mandat mehr im kommenden Rat. Jetzt haben sich die drei Ratsmitglieder der FDP auch formell konstituiert und somit die Fraktion für die Jahre 2020 bis 2025 gegründet. Zum Fraktionsvorsitzenden wurde dabei erneut Arne Hermann Stopsack gewählt, der dieses Amt nun seit 21 Jahren bekleidet. Ebenso lange ist Andrea Lipproß seine Stellvertreterin und wurde ebenfalls für die kommenden fünf Jahre gewählt.

„Wir sehen den überdurchschnittlichen Stimmenzuwachs in Hemer und im Märkischen Kreis als Anerkennung für unsere Arbeit in den vergangenen Jahren und versprechen, weiter klare Positionen zu beziehen und bürgernah zu arbeiten“, so der neue und alte Fraktionsvorsitzende Stopsack. „Wir freuen uns, mit Christian Schweitzer einen von uns unterstützten Bürgermeister zu haben, der ohne Einarbeitungszeit an die Aufgaben gehen kann. Im Gegensatz zu etlichen Nachbarstädten kann der neue Bürgermeister auf Erfahrungen zurückgreifen und mit einer großen Unterstützung im Rat rechnen. Hinzu kommt, dass die Politik in Hemer in den vergangenen Jahren, trotz manchmal unterschiedlicher Schwerpunkte und Meinungen, konstruktiv und kollegial agiert hat. Das ist eine echter Standortvorteil und für die kommenden Herausforderungen, wie das Regionale-Projekt Stadtmitte 4.0, unverzichtbar.“

Die Freien Demokraten wollen nun nach der Konstituierung des Rates am 10. November zügig daran gehen, ihr Wahlprogramm mit Anträgen umzusetzen. „Vor der Wahl haben wir gesagt, ‚Hemer braucht Tempo‘, das gilt auch nach der Wahl“, so Arne Hermann Stopsack Vor allem bei den Themen Digitalisierung, Stadtplanung sowie Ordnung und Sicherheit hat die FDP sich in den kommenden Monaten viel vorgenommen. „Wir freuen uns auf die kommenden fünf Jahre“, sind sich die drei Ratsmitglieder Brand, Lipproß und Stopsack einig.