Die Innenstadt von Hemer wieder attraktiver zu gestalten, ist eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre. Das Regionale-Projekt Innenstadt 4.0 ist ein entscheidender Schritt, neue bauliche Akzente zu setzen und die Frequenz zu erhöhen.

Genauso wichtig ist es aber auch, die schon bestehenden Flächen attraktiv zu halten und die Aufenthaltsqualität signifikant zu steigern. Dabei spielen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit eine entscheidende Rolle, dass die Stadt einladend wirkt und die Menschen auch gern dort verweilen. Und um die Sauberkeit ist es schlecht bestellt!

Die Beispiele der ständigen Vermüllung rund um die Sitzsteine vor dem Buchladen oder der permanenten Verkotung des neuen Wegestücks am Perick durch Hunde illustrieren, dass in Hemer Müllbehälter oft falsch platziert sind oder ganz fehlen. Bisweilen scheinen auch deren Größe falsch bemessen oder der Rhythmus der Entleerung falsch getaktet zu sein. Die FDP-Fraktion sieht hier Optimierungsbedarf, auch bei den Abläufen der Stadtreinigung, um die Sauberkeit in der Stadt mit geringem Aufwand zu verbessern. Deshalb sollte hier nach einer Bestandsaufnahme ein Gesamtkonzept entwickelt, im Ausschuss besprochen und umgesetzt werden.

Die FDP-Fraktion im Rat stellt deshalb folgenden Antrag: „Die Stadt Hemer erstellt (zuerst für die Innenstadt, dann für die Ortsteile) ein Konzept für Müllbehälter auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Parkanlagen. Entsprechend der Analyse werden dann Müllbehälter am Standort belassen, vergrößert, versetzt oder neu aufgestellt. Zu dem Konzept gehört auch eine Festlegung, wie häufig eine Entleerung zu erfolgen hat.“

Hier schon mal einige Beobachtungen/Überlegungen für ein zu erstellendes Konzept:

1. Der auf dem neuen Markt versteckt in der Baumrabatte stehende Mülleimer könnte z.B. zu den Sitzsteinen versetzt werden. Bei der Gelegenheit könnten die Sitzsteine eine Grundreinigung bekommen. Selbige sind wegen des Schattens durch den großen Baum sehr beliebt.

2. Die verschieden Ascher zwischen Edeka und Woolworth laufen regelmäßig über.

3. Der Perick ist jetzt schön geteert, aber stellenweise muss man als Radfahrer, mit Rollator oder Kinderwagen Slalom laufen. Hier fehlen auf der Strecke mindestens zwei für Hundekotbeutel taugliche Mülleimer.

4. Auch in den Außenbezirken, zum Beispiel am Waldrand an der Teichstraße, wo viele Wanderer ihre Autos abstellen, sollte die Notwendigkeit eines Mülleimers dringend ermittelt werden.