Die FDP-Hemer lädt am 17. Februar um 19.30 Uhr zum 29. traditionellen Politischen Aschermittwoch der Liberalen ein, der erstmals digital per GoToMeeting durchgeführt wird.

Im Gegensatz zum „bayerischen Original“ wird in Hemer nicht auf den politischen Gegner eingeschlagen, sondern über Themen von allgemeinem Interesse informiert.

In diesem Jahr werden der Verkehrspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion NRW Bodo Middeldorf (MdL) sowie der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs Märkischer Kreis (ADFC MK) Martin Isbruch zum Thema „Radfahren in Hemer?! Sicher – innovativ – vernetzt – bald“ referieren.

Wir haben in Hemer seit 2019 ein Radverkehrskonzept, welches in erster Linie Lösungsansätze zu den bereits erkannten Schwächen im Hemeraner Radverkehr theoretisiert.

Aber wie kann dieses Konzept möglichst schnell umgesetzt und mit neuen Ideen weiterentwickelt werden? Was können praktische Ziele für Hemer sein?

Diesen und weiteren Fragen werden die Referenten in ihren Kurzvorträgen mit anschließender Diskussion nachgehen.

Zu dieser gemeinsamen Veranstaltung von Partei und Fraktion laden die Ortsvorsitzende Andrea Lipproß und der Fraktionsvorsitzende Arne Hermann Stopsack herzlich ein.

Der Link zur GoToMeeting-Veranstaltung lautet: https://global.gotomeeting.com/join/514977869.

Alternativ ist die Telefoneinwahl unter +49 891 2140 2090 mit Zugangscode 514-977-869 möglich.

Zudem ist der Link zur Veranstaltung auf www.FDP-Hemer.de unter Termine zu finden.