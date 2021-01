Schon seit Jahren hat das Eiscafé Venezia eine Außengastronomie. Eine Tischreihe steht am Bachgeländer entlang, eine Tischreihe vor der Fensterfront. Dazwischen ist ein für Fußgänger ausreichender Freiraum um zu passieren oder das Verkaufsfenster zu erreichen.

So ist auch Hans-Jürgen Großmann, sachkundiger Bürger der FDP-Fraktion, öfter zu Gast an dieser Stelle. Darum konnte er mehrfach beobachten, dass Radfahrer an dieser Stelle zügig durchfahren, also nicht absteigen und ihr Rad schieben. Gerade bei schönem Wetter entstehen dann Gefahrensituationen, besonders für ältere Menschen, da der Weg dafür doch ziemlich eng ist.

Ein Grund hierfür ist, dass nur eine Seite eindeutig beschildert ist. Von der Rathausseite (Christophorus-Brunnen) her kommend, sollte die Stadt an der Straßenlaterne hinter dem Hydranten ein passendes Schild aufhängen. Radfahren in einer Fußgängerzone ist nicht erlaubt und je nach Gefährdung kann ein Bußgeld zwischen 15 € und 30 € erhoben werden.

Da im nahen Umfeld auf den Einbahnstraßen das Befahren mit dem Rad auch in Gegenrichtung erlaubt ist, beantragt die FDP-Fraktion eine Beschilderung, die das Verbot an dieser Stelle verdeutlicht, um zukünftig die Gefährdung zu minimieren, bzw. Radfahrer auf ihr Fehlverhalten ansprechen zu können.