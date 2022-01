Zur Erneuerung der Gewässerverrohrung im Stemmessiepener Wege Ecke Burhahnstraße wird die Burhahnstraße ab Montag, 25. Januar, im Einmündungsbereich Stemmessiepener Weg voll gesperrt.

Das Juli-Hochwasser im vergangenen Jahr hat in Hemer vielerorts große Schäden angerichtet an dessen Beseitigung die Stadt kontinuierlich arbeitet. So wurde auch die vorhandene Gewässerverrohrung im Stemmessiepener Weg in Mitleidenschaft gezogen. Die bei einer Kamerauntersuchung festgestellten Schäden der Verrohrung im Querungsbereich der Burhahnstraße werden in Kürze beseitigt.

Die Burhahnstraße wird daher ab Montag, 25. Januar, im Einmündungsbereich Stemmessiepener Weg voll gesperrt. Die Stadt Hemer wird hier die komplette Straßenquerung (etwa zehn Meter Länge) inkl. des vorhandenen Schachtbauwerkes und der Straßenentwässerung durch die Firma UKA Bau erneuern lassen. Die Umsetzung der Maßnahme wird voraussichtlich Ende Februar abgeschlossen sein. Die abschließende Asphaltdeckschicht wird witterungsbedingt allerdings erst im Frühjahr aufgebracht werden können.

Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Beeinträchtigungen für Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser Baumaßnahme unvermeidlich sind. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Tobias Fälker bei der Stadt Hemer unter Tel. 02372/551-337 oder per E-Mail (t.faelker@hemer.de) für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.