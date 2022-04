Aufgrund der Herstellung eines Kanalanschlusses im Rahmen einer privaten Baumaßnahme muss die Teichstraße ab der Hausnummer 50a bis Hausnummer 54 komplett gesperrt werden. Die Sperrung wird am Montag, 11. April, morgens eingerichtet und am Freitag, 29. April, aufgehoben. Eine entsprechende Umleitung über die Straßen Am Damm und Am Dasbrauck wird ausgeschildert.