Für besonderes ehrenamtliches Engagement überreichte Bürgermeister Christian Schweitzer unter dem Applaus der Andre Mörschler, Reinhard Rosochatzki und Jochen Ebbing in der ersten Sitzung des Jahres (25. Februar) die Ehrennadel der Stadt Hemer.

Andre Mörschler zeichnet sich aufgrund seines außerordentlichen ehrenamtlichen Engagements im Hemeraner Vereinswesen über einen Zeitraum von über 25 Jahren aus und ist seit dem Jahr 1994 ehrenamtlich für den TV Deilinghofen tätig. Sein ehrenamtliches Engagement beim TVD begann als 2. Vorsitzender, ehe er im Jahr 1998 den Vereinsvorsitz übernahm. In diesem Zeitraum hat er uneigennützig viele Projekte angestoßen und so geholfen, den TV Deilinghofen zu einer der tragenden Säulen für den Sport und den Breitensport in Hemer zu gestalten. Der TV Deilinghofen ist mit fast 800 Mitgliedern einer der größten Vereine Hemers. Durch die Größe des Vereins und die vielen zu betreuenden Abteilungen ist ein außerordentliches Maß an organisatorischer ehrenamtlicher Arbeit notwendig, die Andre Mörschler uneigennützig für den TV Deilinghofen und somit für die Allgemeinheit erbringt.

Reinhard Rosochatzki lebt schon seit vielen Jahrzehnten mit seiner Ehefrau in Hemer und war bis zum Eintritt in die Rente bei der Firma Verfuß beschäftigt. Seit mehr als 20 Jahren wandert er, bei Regen oder Sonne jeden Samstag pünktlich um 8 Uhr los und sammelt den Müll an der Zeppelinstraße und in den umliegenden Straßen auf. Auf diesem Wege sorgt er dafür, dass es in Sundwig etwas ordentlicher aussieht als es ohne seine Hilfe sicherlich der Fall wäre. Im Laufe der letzten Jahre wurden so große Mengen von achtlos fortgeworfenen Müll entsorgt. Reinhard Rosochatzki setzt so ein Zeichen. Sein Handeln sollte jeden, der unachtsam seinen Müll in der Natur entsorgt, zum Nachdenken anregen.

Jochen Ebbing zeichnet sich durch sein ehrenamtliches Engagement für Hemers russische Partnerstadt Schelkowo im Rahmen des Partnerschaftsvereins Hemer-Schelkowo aus. Seit 1992 besteht die Partnerschaft zwischen Schelkowo und Hemer. Seit dieser Zeit unterstützt er maßgeblich die Entwicklung der Freundschaft zwischen den beiden Städten. Bereits im Jahr 1994 absolvierte er im Rahmen seines Studiums ein drei monatiges Praktikum in Schelkowo und gab so bereits zu Beginn der neunziger Jahre ein Beispiel für ein Projekt, wie sich Partnerstädte gegenseitig helfen können. Im Jahr 2010 wurde er Mitglied in dem 1993 gegründeten Partnerschaftsverein Hemer-Schelkowo. Er kümmert sich dabei ehrenamtlich um die Planung und Gestaltung der gegenseitigen Besuche. Als Beispiel ist hier der Austausch von Sportlern, Musikern und Künstlern genannt. Seit dem Jahr 2012 ist erster Vorsitzender des Schelkowovereins und einer der Motoren der gut funktionierenden Städtepartnerschaft. Gerade in Zeiten einer Vertrauenskrise zwischen Deutschland und Russland ist dies sehr wichtig und stärkt die deutsch-russische Freundschaft auf der Ebene der Kommunen.