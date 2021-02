Hemer. Das Steinbruchunternehmen Stricker & Weiken hat seine umfassenden Winterreparaturen erfolgreich abgeschlossen. Die Maschinen im Steinbruch in Hemer standen dafür rund zwei Wochen lang nahezu still. Etwa 150.000 Euro hat das Unternehmen währenddessen in die Hand genommen, um auch im kommenden Jahr die höchsten Standards einhalten zu können – sowohl bei den Produkten als auch beim Thema Umweltschutz.

Die diesjährigen Maßnahmen hatten ihren Schwerpunkt bei den Siebmaschinen in Werk I. „Nach den Brechern selbst sind das im Steinbruch die Anlagen mit dem höchsten Verschleiß“, erklärt Betriebsleiter Andre Thiel. Bis zu 500.000 Tonnen Kalkstein rutschen jährlich über die fünf übereinander angeordneten Siebbelege.

Die Siebe teilen den gebrochenen Stein in verschiedene Größen und trennen Feinstanteile und Verunreinigungen vom gewonnenen Kalkstein, ehe das Gestein über Führungsbleche zu unterschiedlichen Produktförderbändern transportiert wird. Allerdings nicht zum Jahresstart: Weil die Instandhaltung der Führungsbleche sehr aufwendig ist, musste wie jedes Jahr eine Anlage zu diesem Zweck ausgebaut und extern ertüchtigt werden. Das übernimmt ein Partner in Dortmund. Mit Blick auf den Umweltschutz werden die Führungsbelche jedoch nicht entsorgt und komplett ausgetauscht, sondern aufwändig wiederhergestellt.

Nach Abschluss der Winterreparaturen läuft der Betrieb trotz der Corona-Pandemie wieder ganz gewöhnlich an. Da die Nachfrage an Kalkstein auch in Pandemiezeiten nicht gesunken ist, konnte die Produktion ihr Arbeitspensum auch im vergangenen Jahr beibehalten. Ganz im Gegenteil: Der Hemeraner Steinbruch ist sogar systemrelevant, weil er unter anderem wichtige Futterkalke für Tiere wie Kühe und Hühner sowie Düngerkalke für Pflanzen und Gräser herstellt.