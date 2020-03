Eine erfolgreiche Ermittlungsarbeit meldet die Polizei in Herdecke: Am 9. März wurde in Herdecke ein sechsjähriges Mädchen an der Hengsteyseestraße durch einen Fahrzeugführer verletzt, als sie die Fahrbahn zum Zubringer der Hagener Straße mit einem Tretroller überqueren wollte. Der Fahrzeugführer flüchtet und konnte nun ermittelt werden. Es handelt sich um eine 61-jährige Herdeckerin. Es wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.