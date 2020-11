Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 2.912 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 13. November), von diesen sind aktuell 1.143 infiziert, 1.722 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 94 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 163,83 (Vortag 176,48).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 30 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 8 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 6 beatmet.

Die aktuell 1.143 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (36), Ennepetal (106), Gevelsberg (112), Hattingen (199), Herdecke (139), Schwelm (98), Sprockhövel (63), Wetter (57) und Witten (333).

Im Seniorenhaus Kirchende in Herdecke hat es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona gegeben. Verstorben ist eine 92-jährige Bewohnerin. Die Zahl der im Ennepe-Ruhr-Kreis an oder mit dem Corona-Virus verstorbenen Menschen steigt damit auf 47. Sie stammen aus Breckerfeld (1), Ennepetal (4), Gevelsberg (4), Hattingen (4), Herdecke (23), Schwelm (2), Sprockhövel (3), Wetter (2) und Witten (4).

Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 2.566 (Vortag 2.425) Personen im Kreis.

In nahezu allen Städten sind einzelne Schüler oder Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Distanzunterricht für einzelne Schüler oder Klassen war und ist die logische Folge. Ähnlich stellt sich das Ausbruchsgeschehen in den Kindertagesstätten dar. Hier sind einzelne Gruppen oder auch ganze Einrichtungen geschlossen.

Betroffen sind folgende Schulen: Werner-Richard-Grundschule, Realschule Bleichstein und Friedrich-Harkort-Gymnasium (Herdecke), Grundschule Grundschöttel, Sekundarschule, Geschwister-Scholl-Gymnasium und Werner-Richard-Berufskolleg (Wetter).

Bei den Kitas ist das Gesundheitsamt in folgenden Einrichtungen aktiv: Kita Vinkenberg (Herdecke).

Ebenfalls von Corona-Fällen betroffen und deshalb im Visier des Gesundheitsamts sind folgende Senioren- und Pflegeheime: Emmy-Kruppke-Seniorenzentrum in Hattingen, Seniorenhaus Kirchende und Parkanlage Nacken in Herdecke sowie das Altenzentrum St. Josef in Witten-Annen.