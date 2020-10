Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 893 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 2. Oktober, 9 Uhr), von diesen gelten 800 als genesen. Die Zahl der Infektionen ist damit innerhalb der letzten 24 Stunden um 17 gestiegen. Schwerpunkt war erneut Hattingen. Der Zuwachs von 6 Infizierten steht im Zusammenhang mit den bereits gemeldeten Ausbrüchen in Familien.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt im Kreisgebiet bei 17,56.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 3 Patienten mit Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Alle 3 werden intensivmedizinisch betreut, einer beatmet.

Die aktuell 78 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (1), Ennepetal (4), Gevelsberg (3), Hattingen (33), Herdecke (5), Schwelm (4), Sprockhövel (3), Wetter (1) und Witten (24).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (16), Ennepetal (51), Gevelsberg (86), Hattingen (139), Herdecke (75), Schwelm (93), Sprockhövel (57), Wetter (56) und Witten (227).

15 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (3), Hattingen (2), Schwelm (2), Sprockhövel (1), Wetter (2) und Witten (2).

Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 638 (Vortag 623) Personen im Kreis.

Besonders im Blick hat das Gesundheitsamt nach wie vor Schulen in Hattingen. Rund 200 Schüler und Lehrer mussten am Freitag an der Grundschule Oberwinzerfeld abgestrichen werden, nachdem drei positive Fälle in verschiedenen Klassen aufgetreten sind, die zudem verschiedene Betreuungsangebote der Schule in Anspruch genommen haben. Für die betroffenen Klassen und die Mitschüler aus der Betreuung gilt vorsorglich Distanzunterricht.

Ebenfalls von zuhause aus lernen müssen einige Schüler der Gesamtschule. Aus der Jahrgangsstufe 12 fehlen noch vereinzelte Test-Ergebnisse. Seit Donnerstag sind außerdem zwei zehnte Klassen im Distanzunterricht, nachdem in beiden je ein positiver Fall bekannt geworden ist.

An der Realschule Grünstraße wechseln auch die letzten Klassen, in denen es positive Fälle gab, ab der kommenden Woche wieder in den Präsenzunterricht.

Offen sind noch Test-Ergebnisse von den Teilnehmern zweier Integrationskurse der Hattinger Volkshochschule und einer Intensivwohngruppe in Witten.