Neun ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke waren jetzt im Düsseldorfer Landtag zu Gast. Thomas Schnelle, der für die CDU im Landtag sitzt, und Dr. Sascha Rolf Lüder vom Rotkreuz-Büro NRW hatten die Kameraden der Feuerwehr Herdecke zu einem Besuch nach Düsseldorf eingeladen.



Nach einer Außenführung stand ein Fachvortrag über die Aufgaben und die Struktur des Landtages auf dem Programm. Es folgte ein Frühstück, bevor die Feuerwehrangehörigen an einer Plenarsitzung teilnahmen. In den Mittagsstunden tauschten sich die Besucher aus Herdecke mit dem Abgeordneten Thomas Schnelle aus, der in der CDU-Landtagsfraktion Sprecher für Feuerwehr und Katastrophenschutz ist. Dazu kam auch die Vorsitzende des heimischen Herdecker CDU-Stadtverbandes Julia Brunow. In dem gemeinsamen Austausch stand insbesondere die Förderung des besonderen Ehrenamtes „Feuerwehr“ durch das Land und die Werbung neuer Mitglieder im Mittelpunkt.

Anschließend stand eine technische Führung des Landtaggebäudes auf dem Programm. Diese Führung wird nur sehr selten angeboten und war für die Besucher aus Herdecke eine Besonderheit. Hier bekamen die Einsatzkräfte einen Überblick über die Architektur und die Brandschutzauflagen des Landtages. Auch über die in den nächsten Jahren anstehende Erweiterung des Gebäudes wurde gesprochen.

Zum Abschluss ihrer Bildungsreise nach Düsseldorf konnten die Herdecker Blauröcke einen Blick in die Sicherheitszentrale und die Anlaufstelle für Brandeinsätze werfen und im Keller die Sprinkleranlage des Landtages besichtigen.