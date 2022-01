Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich wurde ein Kradfahrer schwer verletzt.

Gegen 17.45 Uhr fuhr am Dienstag, 30. November, ein 33-jähriger Autofahrer auf der Heidstraße in Richtung Wanne-Eickel Hauptbahnhof und beabsichtigte, nach rechts auf die Berliner Straße abzubiegen. In der Kreuzung musste der Autofahrerverkehrsbedingt bremsen. Nach aktuellem Kenntnisstand kam es dort zum Zusammenstoß mit dem hinter ihm fahrenden Kradfahrer. Durch den Aufprall stürzte der 62-Jährige und musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, denn ein vorab durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von0,54 Promille.