Heute kam das niederländische Tankmotorschiff TRISULCA

auf dem Rhein-Herne-Kanal am Hafen Julia in Wanne-Eickel zu Berg.

Schiffsdaten:

Name Trisulca

gemeldet in: Rammsdonk

Nationalität: Niederlanden

Europa-Nr.. 02322831

Länge: 85 m

Breite: 9,56 m

Tiefgang: 3,17 m

Tonnage: 1502 t

Maschinenleistung: 918 PS

Maschinenhersteller: Caterpillar

Baujahr: 1997

erbaut in: Niederlanden

Bauwerft: Grave BV in Grave

Bau-Nr.: 116