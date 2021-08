Am Mittwoch, 22. September, findet um 20 Uhr der Lieder- und Comedy-Abend „Alles wird gut“ mit Simon und Jan in den Flottmannhallen, Straße des Bohrhammers 5, statt. Es handelt sich um einen Nachholtermin.

Auf den ersten Blick erscheinen Simon und Jan wie ein klassisches Singer-/Songwriter-Duo. Doch hört man nur ein einziges Lied, wird einem sofort klar: Diesem Vorurteil stellen die beiden mit diabolischem Spaß ein Bein nach dem anderen.

Hintersinnige und satirische Texte

Mit ihren hintersinnigen und satirischen Texten singen sich Simon Eickhoff und Jan Traphan in den Kopf ihrer Zuhörer, um ihnen im nächsten Moment vor selbigen zu stoßen. Sie haben sich die Bühne bereits mit Szenegrößen wie Stoppok, Keimzeit, Konstantin Wecker, Götz Widmann und den Monsters of Liedermaching geteilt, werden gefeiert als „runderneuerte Liedermacher“ (Kölner Stadtanzeiger) und ihre Videos im Netz werden hunderttausendfach geklickt.

Die Probleme der Menschheit lösen

In ihrem aktuellen Programm kommen Simon und Jan, um uns zu retten und die Probleme der Menschheit zu lösen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und sie versprechen: "Alles wird gut". Das tun die Beiden in jeder Stadt. Und zumeist in größeren Gruppen. Ihre Sessions sind eine einzige, Therapie-Doppelstunde. Dabei balancieren sie mit ihren jüngeren und älteren Jüngern auf der Borderline durch die Irrungen und Wirrungen unserer Welt. Aber Vorsicht - es könnte süchtig machen.