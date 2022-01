Der Nachlass des Heimatforschers Josef Theodor „Theo“ August Schübeler ging jetzt an das Stadtarchiv.

Der Nachlass besteht aus 19 Ringbüchern zur Heimatkunde Wanne-Eickels mit Texten und Skizzen sowie Karten und Fotos. Schübeler, geboren am 4. Oktober 1926, gestorben am 27. Juli 2002, erarbeitete alles selbst. Die lokalgeschichtlichen Arbeiten behandeln die Stadtteile sowie besondere Themen wie etwa die Cranger Kirmes oder Wanne-Eickeler Unternehmen.

Geschichte der Stadtteile

Aus der Stadtgeschichte ist Theo Schübeler als Inhaber des früheren Erfrischungsraumes am Wanne-Eickeler Hauptbahnhof bekannt. Die Gesellschaft für Heimatkunde Wanne-Eickel erhielt Schübelers Nachlass von einer seiner Töchter, die jetzt in Mülheim an der Ruhr lebt. Frank Sichau, Vorsitzender der Gesellschaft, überreichte den Nachlass Stadtarchivar Jürgen Hagen.

Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, die für die Lokalgeschichte bedeutsamen Arbeiten im Stadtarchiv, Willi-Pohlmann-Platz 1, einzusehen.