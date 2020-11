Zum bundesweit gefeierten Vorlesetag war der Sodinger Bürgermeister Mathias Grunert am 20.11.2020 zu Gast an der Mont-Cenis-Gesamtschule. Er las den Kindern aus dem 6. Jahrgang, die erfolgreich am Vorlesewettbewerb teilgenommen hatten, vor. Mit dabei war auch der neue Lesekönig der MCG, Jan Lukas Scholz, der aus den Händen des Bezirksbürgermeisters die Urkunde der Stiftung Lesen erhielt.

Vorlesewettbewerb 2020

Im diesjährigen Vorlesewettbewerb der 6. Klassen der Mont-Cenis-Gesamtschule hatten sich zwölf Leserinnen und Leser durch klasseninterne Vorentscheide für diesen Wettbewerb qualifiziert. Jede Klasse war mit zwei Kindern vertreten, die von zwei Weiteren begleitet wurden. So fand der Vorlesewettbewerb unter Einhaltung der Hygienevorschriften aufgrund der besonderen Situation zwar nicht vor einem großen, jedoch dafür vor einem sehr aufmerksamen und begeisterten Publikum statt.

Alle Vorleserinnen und Vorleser zeigten sehr gute Lesekompetenzen sowohl bezüglich der Lesetechnik als auch der Interpretation der Texte. Auch die jeweilige Textauswahl war insgesamt sehr überzeugend. Daher war die Entscheidung für die Jury besonders schwierig.

Am Ende konnte die Jury als Gewinner des diesjährigen Vorlesewettbewerbs den Sieger Jan Scholz aus der Klasse 6/6 prämieren. Ihm folgen auf dem zweiten Platz Rayan Badaoui aus der Klasse 6/3 und auf dem dritten Platz Oguzhan Abaci aus der Klasse 6/4.

MCG-Lesepaten

Die Leseförderung ist der MCG sehr wichtig. Aus diesem Grund gibt es dort seit dem Schuljahr 2019/20 die Lesepaten. Schülerinnen und Schüler der Mont-Cenis-Gesamtschule lesen den Kindern der Max-Wiethoff-Grundschule in Herne-Sodingen regelmäßig vor. Die Lesepatinnen und Lesepaten wählen selbst kurze Erzähltexte aus, z. B. Geschichten oder Auszüge aus Kinderbüchern, und bereiten sich intensiv auf das Vorlesen der ca. 20-minütigen Lesetexte vor. Einmal im Monat besuchen sie die insgesamt acht Klassen des ersten bis vierten Schuljahres der Max-Wiethoff-Schule. Nach einem herzlichen Empfang durch die Schulleiterin geht es dann direkt in die Klassen, die schon immer gespannt auf ihre Lesepatinnen und Lesepaten warten.

Zur Zeit ist die Fortführung der Lesepatenschaft für das laufende Schuljahr verabredet, sobald die entsprechenden Gegebenheiten in den kooperierenden Schulen dafür wiederhergestellt sind.