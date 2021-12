Abholung der Tannenbäume in Wanne-Eickel & Herne

Herne. Entsorgung Herne holt die Weihnachtsbäume im Januar 2022 wieder in zwei Etappen ab. Die Abfuhr der Weihnachtsbäume erfolgt von Montag,10. Januar, bis Dienstag, 18. Januar, in Wanne-Eickel und von Mittwoch,19. Januar, bis Freitag, 28. Januar, in Herne.

Was dabei zu beachten ist: Die Weihnachtsbäume müssen bis zum Start der Abfuhr gut sichtbar und in nicht verkehrsgefährdender Weise am Straßenrand oder auf dem Gehweg bereitgelegt werden. Tannenbäume, die in Plastiktüten oder Kartons verpackt sind, werden nicht mitgenommen. Tannenzweige werden nur mitgenommen, wenn sie gebündelt sind. Dafür sollen keine Plastikschnüre, Tüten oder Kartons verwendet werden. Bitte nicht vergessen, den Baumschmuck abzunehmen.

Es bestehe auch die Möglichkeit, Weihnachtsbäume kostenlos auf dem Wertstoffhof abzugeben. Meldungen über nicht abgeholte Weihnachtsbäume nimmt das Kundencenter nach den genannten Abholterminen unter Tel. 02323 161670 entgegen.

Öffnungszeiten Wertstoffhof, Meesmannstraße 2 in 44625 Herne:

Montag - Freitag: 9 bis 17 Uhr

Samstag: 8 bis 14 Uhr

An Silvester und den folgenden Feiertagen bleibt der Wertstoffhof geschlossen.