Die Preise in Deutschland steigen seit Monaten. Und das nicht nur bei abzählbaren Produkten oder Dienstleistungen, sondern generell. Die Inflation ist da. Wo tut es besonders weh?

Die Jahre einer niedrigen Inflationsrate sind nach gängiger Ansicht vorerst gezählt. Dass begründen Volkswirt*innen mit einer hohen Nachfrage in bestimmten Bereichen, etwa im Bausektor. Zu diesen real steigenden Preisen kommt ein weiterer Effekt: Die Preise für viele Rohstoffe waren im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie günstig. Dass sich die Preise jetzt wieder dem Niveau vor Corona angleichen, schlägt sich jetzt durch Teuerungen nieder. Auch die zeitweilige Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 Prozent hatte für günstige Preise in 2020 gesorgt.

Prognose: Es wird noch teurer

Jetzt ist es egal, ob man an der Tanksäule, beim Frisör oder im Supermarkt auf die Quittung schaut: Fast überall ist es teurer geworden. Aber auch bei Computern, Versicherungen, Kleidung, Waschmaschinen und anderen Alltagsprodukten und -Dienstleistungen ist es so. Und es wird noch teurer werden, sagen viele. Bis zum Jahresende rechnen manche mit einer Inflationsrate von über fünf Prozent – so schnell stiegen die Preise seit Jahrzehnten nicht mehr.

Frage der Woche: Wo merkt ihr am meisten, dass es teurer wird? Stellt ihr eure Gewohnheiten um oder müsst ihr mit den Mehrkosten leben? Wo kann man gut sparen? Macht euch die Preisentwicklung Sorgen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare.