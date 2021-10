Die Lokalkompass-Community lebt von euren Kommentaren. Um die Kommentare verstärkt in den Fokus zu rücken, haben wir die Rubrik "Kommentar des Monats" gestartet - und das nicht ausschließlich online.

Die Vorauswahl erfolgt durch die Lokalkompass-Redaktion und ist im ersten Schritt zugegebenermaßen subjektiv. Welcher Kommentar wirkt auf uns inspirierend? Mut machend? Bringt uns auf neue Gedanken? Ist intelligent?

Stimmt ab!

Wir wählen drei Kommentare aus, dann seid ihr am Zug: Welcher Kommentar gefällt euch sehr? Stimmt in einer Umfrage ab. Der Kommentar mit den meisten Stimmen wird "Kommentar des Monats" im Lokalkompass. Darüber hinaus kennt ihr wahrscheinlich auf den Titelseiten unserer gedruckten Ausgaben die Rubrik "Zitat der Woche". Wir bieten den Kommentar des Monats unseren Lokalredaktionen an, um ihn genau an dieser Stelle als "Zitat der Woche" zu veröffentlichen, und veröffentlichen ihn auf unserem Instagram-Kanal.

Hier unsere drei Vorschläge für den Kommentar des Monats Mai – auf Wunsch der Community wieder mit Link zum entsprechenden Beitrag:

Armin von Preetzmann zu "Brauchen wir Tempo 30 in Städten?"

Sowohl dem stehendem als auch dem rollenden Verkehr wird in unserer Gesellschaft und in unserem Lebensraum eine Priorität eingeräumt, die schon ins Absurde abdriftet. Wir benötigen viele Schritte, damit wir uns aus dieser Fessel befreien können und das wird einige Zeit dauern. Niedrigere Geschwindigkeiten sind ein Baustein dafür. Soweit ich weiß, denkt heute auch niemand daran Tempo 30 auch auf den "großen" Straßen in den Städten einzuführen. Aber Tempo 30 als Grundsatz und Tempo 50 als Ausnahme halte ich für eine gute Sache.

Ute Ortmann zu "Wann kommt bei euch Fleisch auf den Tisch?"

Immer seltener kommt bei uns Fleisch auf den Tisch. Und wenn, dann nur aus artgerechter Haltung. Bei den Discountern kaufe ich schon lange kein Fleisch mehr ein. Ist das Fleisch dann auf dem Teller, dann essen wir es mit Genuss. 😋Ab und zu muss das mal sein! 😉

Thomas Ruszkowski zu "Tempolimit auf der Autobahn: Sinnvoll oder nicht?"

Ich bin häufiger auf den Autobahnen in der Niederlande unterwegs. Meist fahre ich tagsüber, wenn die Geschwindigkeit auf 100 km/h vorgeschrieben ist. Bis zur niederländischen Grenze kann man locker 180 km/h und mehr fahren und dann kommt der Schock, 100 km/h ist echt langsam und wenn man keinen Tempomaten einschalten kann auch echt ermüdend. Aber nach einer gewissen Zeit wirkt die Geschwindigkeit auch entspannt auf mich mich. Und ich weiß auch warum das so ist; breite 8 oder sogar 10 spurige Autobahnen, so wie sie rund um Amsterdam gebaut wurden, laden zum Cruisen ein. Ein Cruisen auf deutschen Autobahnen halte ich für undurchführbar.

Welcher ist euer Kommentar des Monats September?