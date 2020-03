Begleitgrün wächst bereits

Ja es ist Schaumkraut, wenn auch der Name etwas irreführend ist.

Das schon in den ersten Monaten des Jahres sehr wuchsfreudige Schaumkraut steht bereits in Blüte und bereits in wenigen Tagen werden sich die ersten Samenkörner unkontrolliert aus ihren Blütenständen lösen und sich über Schwarzerde oder an Wegen verteilen.

Falls Sie kein Schaumkraut mögen sollte es umgehend entfernt werden.