Auf Antrag der WWH: Die Fritz-Reuter-Straße wird zur Einbahnstraße

Aufgrund der schwierigen Verkehrssituation für Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und Parkplatz suchende Anwohner im Bereich des Albert-Schweitzer-Carrées hat die Wählergemeinschaft Wanne-Herne einen Antrag in der Bezirksvertretung Eickel gestellt, mit dem Ziel, die Fritz-Reuter-Straße in eine Einbahnstraße umzuändern. Diesem Antrag stimmte die Verwaltung in der Sitzung vom 20. August zu. „Ich freue mich, dass wir die Situation für die Anwohner zukünftig verbessern können“ betont unser Bezirksverordneter Ulrich Steinhauer. „In der Fritz-Reuter-Straße stehen nach Abschluss der Bauarbeiten auf beiden Straßenseiten Parkplätze zu Verfügung„ fügt unser Bezirksverordneter Michael Eilebrecht hinzu. Die Einbahnstraße wird in Richtung Eichendorffstraße eingerichtet.