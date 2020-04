Wird Hernes Stadtteil Baukau zum Eldorado für abgemeldete Fahrzeuge?

Anlieger staunen und sind teilweise empört über die Möglichkeiten wie lange hier ohne Konsequenzen Fahrzeuge abgestellt bereits stehen dürfen.

Ob an der Bahnhofstraße, im Weidkamp, an der Forellstraße oder an der Rottstraße.

Die Fahrzeuge stehen teilweise bis zu zwei Jahren an Ort und Stelle. Zuerst mit und später ohne Kfz.-zeichen.

Ein Highlight, der Parkstreifen an der Forellstraße - ein Eldorado für Umweltsünder.

Hier diente der Parkstreifen seit Jahren regelmäßig zur Müllentsorgung und seit wenigen Monaten wird er zusätzlich als Schrottfahrzeug-Abstellfläche bevorzugt.