Stell dir vor es ist Bundestagswahl und jeder geht hin.



Zukunft Deutschland.



Die Demokratie hat uns freie und unabhängige Wahlen gebracht. Das war nicht immer so. Daher sollten wir diese Freiheit nutzen und zur Wahl gehen. Jeder kann sich informieren welche Partei seiner Meinung nach die richtige ist. Die CDU und ihr Spitzenpersonal dösen so vor sich hin und versprechen Erleichterungen praktisch für jeden. Nur bleiben die Akteure wie und wer das bezahlen soll im ungefähren. Eine Grundsatzerklärung der CDU/CSU mit 139 Seiten. Stabilität und Erneuerung für ein modernes Deutschland. Trotz massiver Staatsverschuldung in­folge der Corona - Krise werden Steuererhöhungen für sehr gut verdienende Menschen und global agierende Firmen mit Milliarden Gewinne ausgeschlossen. Auch der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Kleine und mittlere Einkommen sollen steuerlich entlastet werden, ebenso Familien mit Kindern. Angekündigt wird auch eine Senkung der Unternehmenssteuern. Die Schuldenbremse soll beibehalten bleiben. Aber wer soll das alles bezahlen? Die SPD fordert einen stärkeren Klimaschutz und schließt einen Kohleausstieg vor 2038 nicht aus. Der SPD Kanzlerkandidat ist nicht immer auf der Höhe der Zeit und kann sich auch nicht immer an verschiedene Aktionen erinnern. Der jetzige Bundes-Arbeits-Minister macht eigentlich viel richtig. Hartz IV war ein großer Fehler der den Menschen die Würde und der SPD die Wähler nahm. Die Grünen, viel mehr Schein als Sein legen ihr ganzes können im Wesentlichen auf den Klimaschutz und zwar sofort und ohne Rücksicht auf die finanziellen Belange der Menschen denen es nicht so gut geht. Das wird den Kleingeldverdienern noch viel Geld kosten und sehr stark belasten. Fliegen, Autofahren und Heizen usw. soll erheblich teurer werden, ein Privileg für besser Verdienende und den Grünen bleibt. Auch die Grünen machen Versprechungen wie Energie - Geld für alle. Wie kann das umgesetzt werden? Die Stromkosten sollen günstiger werden, aber für wen? Von einer Kanzlerschaft der Grünen kann wohl nicht mehr gesprochen werden. Auch haben die Grünen Hartz 4 mit großer Inbrunst mit beschlossen aber keine Konsequenzen gespürt. Hier und da mal den Flieger benutzen ist immer noch ein Vorrecht der Grünen. Die FDP setzt auf Eigenverantwortung der Bürger (der stärkere wird gewinnen) und will zusätzlich die Steuern für Unternehmen stark senken. Eben eine Steuersenkungspartei. Die Linke ist in sozialen Fragen auf der Höhe der Zeit. 13 € Mindestlohn ist der richtige Weg um die (Kinder) Armut in Deutschland ein wenig zu mildern, es muss aber noch mehr geschehen. Mehr hat Die Linke nicht zu bieten. Die Berliner Die Linke ist aber von der Wirklichkeit einer Sicherheitskultur sehr weit entfernt und verschleiert die tägliche Realität in der wir uns befinden. Es ist nicht zu bestreiten, wir brauchen starke soziale Parteien und gut aufgestellte Gewerkschaften. Es gibt natürlich noch viel mehr Gründe einer Partei und ihr Spitzenpersonal vertrauen entgegen zu bringen. Jeder kann seine Wahl frei treffen, entscheidend ist, jeder geht zur Wahl oder greift zur Briefwahl.

Wir haben eigentlich das Privileg der Pressefreiheit, ein hohes Gut muss erhalten werden. Aber bei einigen Themen und Irrtümern die in der Vergangenheit durch die Regierungschefin und ihre Getreuen gemacht wurden, ist es in Deutschland für die freie Presse und Privatpersonen besser nicht darüber zu berichten oder zu sprechen. Politisch korrekt ist, es kann nicht sein was nicht sein darf. (Es ist besser nichts zu sagen als das Falsche zu sagen) Das wird sich auch nach der Wahl kaum ändern. Noch ein gesamt Deutsches Wort. Die Deutsche Einheit war ein großartiger friedlicher Erfolg und einmalig in dieser Welt, aber wir alle müssen weiter daran arbeiten. Freie Wahlen sind in ganz Deutschland möglich. Jeder sollte seine Favoriten wählen. Viele Menschen haben diese Freiheit nicht. Es gibt in dieser Welt sicherlich mehr Betonköpfe (Verbrecher und Folterer) die ihr Amt missbrauchen und sich schamlos bereichern, ja gegen ihre Bevölkerung regelrecht in den Krieg ziehen.

Deutschland ist unsere Heimat und wir haben mit der kommenden Wahl eine anständige Regierung verdient.