Fluch und Segen zu gleich

Covid-19 löste einen Fahrrad-Boom aus.

Wer hätte vor Monaten noch geglaubt das zuerst das Klopapier (kurzfristig) und anschließend das Fahrradangebot mit seinem Ersatzteilbedarf so eine Nachfrage erfährt!

Fahrrad fahren wird unter der Bevölkerung zum Freizeitsport Nummer 1.

Stetige Zuwachsraten verzeichnen die vielen schönen Radwege in Nordrhein-Westfalen und in den Fahrrad-Fachgeschäften werden die Wartezeiten rund um das Fahrrad immer länger.

ÖPNV bleibt auf dem Abstellgleis

Diese sprunghaft positive Entwicklung hat eine großartige Wende genommen und würde sicherlich auch dem ÖPNV sehr gut zu Gesicht stehen aber leider bleibt diese Entwicklung wohl nach wie vor nur ein Wunschdenken unter der Bevölkerung!