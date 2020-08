Cochem kann mehr als nur Mosel, Weinanbau, Reichsburg usw.

Diese Stadt bietet dem Besucher auch ein außergewöhnliches europaweites einzigartiges Highlight, den Bundesbank-Bunker aus den Zeiten der politischen Konflikte – Kalter Krieg (1947-1989), Bau der Berliner Mauer (1961), Kubakrise (1962), Eiserner Vorhang und vieles mehr.

Hier befürchteten die politisch Verantwortlichen eine gezielte Unterwanderung der Währungsstabilität und planten den Bau eines Atombomben sicheren Bunkers und der Lagerung einer Notfallwährung in Höhe von 15 Milliarden DM.

Im Jahre 1962 wurde in geheimer Mission dieser Sprengstoff sichere Bunker 30 m tief in das Schiefergestein des Moseltales gebaut und von außen mit zwei harmlos anmutenden Garagentoren verkleidet.

Hier gelang es der Bundesrepublik über 20 Jahre eines der bestgehüteten Geheimnisse zu bewahren.

Eine in den 80er Jahren neu aufgelegte fälschungssichere Währung und die damit verbundene anschließende Vernichtung der Ersatzwährung 1988 veränderten radikal die Bedeutung des Bunkers. Weitere Eigentümerwechsel und Veränderungen ermöglichten dann bis hin zur aufwendigen Renovierung 2014 den späteren öffentlichen Zutritt.

Empfehlenswerte Führung

Seit März 2016 wird er als Museum geführt und bietet dem Besuchern bei Führungen einen großartigen geschichtlichen Einblick in die Vergangenheit der Deutschen Bundesbank.