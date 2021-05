Am 17.5.1981 fand das erste American-Footballspiel in Herne statt. In Sodingen traffen vor 9500 Zuschauern die Herner Tigers und die Düsseldorf Panthers aufeinander. Mit dabei am Spielfeldrand ein junger Jugendspieler Namens Kai Uwe Weitz, da Spiel endete übrigens 36:6 für die Panthers. Wenig später stand der heutige Head-Coach der Black Barons dann selbst auf dem Platz, dort spielte er zusammen mit Uli Hensen dem Kicker-Coach der Barons. Da Uli Hensen auch kurz bei den Ravens als Trainer tätig war, war auch er für alle 3 Herner Vereine in irgendeiner Funktion tätig.

1991 begannen die Herne Ravens ihren Rundflug, von Anfang an dabei Nozad Farah und Dirk Dreßler. Damals gerade 16-17 Jahre alt, heute für Defensive der Black Barons verantwortlich. Später stießen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch Uli Hensen als Trainer und Kai Uwe Weitz als Spieler-Trainer dazu. Nach recht guten Start waren die letzten Jahre der Ravens leider nicht mehr so erfolgreich.

Einige Jahre musste Herne dann auf Football verzichten, bis die Black Barons 2016 diese Lücke schließen konnten. Die Black Barons begannen als Abteilung des TV Wanne, sind aber mittlerweile eigenständig. Nach einer lehrreichen Auftakt-Saison, 2 recht ordentlichen Spielzeiten und einem verlorenen Corona-Jahr sind Barons sportlich auf einem guten Weg. Die Voraussetzungen sind durch den neuen Platz (Horststadion) nie besser gewesen. In vielen Bereichen wie Spielerkader, Jugendarbeit oder Vorstand sind die Black Barons sehr gut aufgestellt und blicken in eine erfolgreiche Zukunft, um die lange Tradition des American Football in Herne fortzuführen.