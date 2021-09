Nach dem 27:6 Sieg gegen Iserlohn, treten die Senioren der Barons nun am 18.9. bei den Raptors in Rheine an. Weil auch Minden gegen Iserlohn gewonnen hat, müssen die Barons unbedingt gewinnen um Oben dran zu bleiben. “Wir nehmen jeden Gegner sehr ernst, wollen das Spiel allerdings unbedingt gewinnen. Wir müssen dafür aber alle unsere Stärken auf den Platz bringen“, sagte Head Coach Kai-Uwe Weitz.

Deshalb freuen sich die Barons besonders über eine weitere Verstärkung für die Defensive. Mit Valentino Amadio kehrt ein weiterer Spieler aus der GFL 2 von den Assindia Cardinals zurück nach Herne. Valentino spielte schon für die Bochum Cadets und die Herne Black Barons, durch seine physische Spielweise ist er eine echte Verstärkung für das Defensive Backfield der Barons. “Wir sind immer in Kontakt geblieben und als sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat Vale zurückzuholen, haben wir natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Er ist ein erfahrener Spieler, der Football lebt, von dem sich die jungen Burschen in der Unit noch einiges abgucken können. Mit Vale wird unsere schon sehr gut besetzte Unit, noch stärker werden“, freute sich Defensiv-Coach Dirk Dreßler.

Die Planungen für dass 2 Heimspiel am 26.9.21, Kick-Off um 15,00 gegen die Minden Wolves laufen bereits auf Hochtouren. Es sind wieder einige Highlight geplant, die gerade noch final besprochen werden. Die Black Barons möchten sich beim Publikum für die enorme Resonanz beim letzten Heimspiel bedanken und haben sich deshalb ein besonderes Highlight ausgedacht. Am 26.9. wird jeder 100ste zahlende Zuschauer, ein Original Trikot der Barons geschenkt bekommen. Also kommt alle vorbei und holt euch die Trikots ab.