Ein voller Erfolg war das gestrige offene Training der Black Barons. Zahlreiche Footballinteressierte hatten sich am Sonntagmorgen zum Jugend-Tryout eingefunden. Die Kinder und Jugendliche hatten viel Spaß an den Übungen und die meisten wollen weiter dabei bleiben.

Auch der Trainingsauftakt der Senioren war sehr gelungen, ca. 70 Spieler waren dabei. Alle Spieler und Trainer waren sehr engagiert bei der Sache und blicken voller Freude auf die kommende Verbandsligasaison.

Weil das Tryout ein so großer Erfolg war, haben die Barons entschieden, das Interessierte auch einfach weiter zu den normalen Trainingszeiten kommen können. Die U10, U13 und U16 trainieren am Mittwoch und Freitag um 17,00. Die Senioren und die U19 sind dann am Montag, Mittwoch und Freitag ab 18,30 dran.

Alle Trainingseinheiten finden im Horststadion in Herne statt, für alle Trainingsteilnehmer und Besucher gelten ab 16 Jahren die 2G Regeln. Weitere Infos gibt es per Mail unter info@herne-blackbarons.de oder bei Coach Daniel unter 01791324820. Die Black Barons freuen sich über jeden Footballinteressierten.