Nachdem es im ersten Saisonspiel für die Landesliga-Damen der Ruhrpott Baskets Herne mehr als rund lief, war mit Bochum 4 die personifizierte Basketballerfahrung zu Gast. Bochum mit mehr Erfahrung und deutlich größer besetzt, Herne aber mit dem Wissen, diese Mannschaft in der letzten Saison schon zwei Mal geschlagen zu haben. Nach hartem Kampf gewann Herne deutlich mit 85:64.

So waren auch beide Trainer nach dem Spiel von der Leistung ihrer Spielerinnen angetan: „Man hat heute deutlich unsere Vorschritte in der Defensive gesehen. Gegen ein vermeintlich größeres und erfahreneres Team konnten wir mit unserer aggressiven Spielweise ein Zeichen setzen. Auch die Trefferquote aus dem Feld und von der Freiwurflinie sprechen für sich. Hinzu kommen die immer häufiger fallenden Dreier, die dem Gegner immer wieder den Wind aus den Segeln nehmen, wenn diese wieder herankamen.“

Im nächsten Auswärtsspiel geht es am Samstag, 27.November, gegen den ungeschlagenen Tabellenersten, SV Eintracht Erle.

Derbys haben ihren ganz eigenen Reiz, gerade wenn gegen die großen Nachbarn des Herner TC gespielt wird.

Erstes Endspiel um Meisterschaft

Durch eine kurzfristige Hallenverlegung fand dieses besondere Landesliga-Spiel leider nahezu ohne Zuschauer statt. Trotzdem hatten sich die U12-RBH-Girls fest vorgenommen, alles zu geben und den Schwung aus dem Soest-Spiel mitzunehmen.

Dies gelang zunächst nur teilweise, sichtlich nervös starteten die Mädchen, konnten die daraus resultierenden Unachtsamkeiten lange nicht ablegen. Am Ende gingen sie mit einem 80:52-Sieg vom Platz. „Das war heute ein hartes Stück Arbeit. Wir haben gut gesehen, an welchen Punkten wir in den nächsten Wochen noch arbeiten müssen. Positiv war auf jeden Fall, dass die Mädchen nie aufgegeben haben und schlussendlich verdient den Derbysieg geholt haben. Neben der erneut starken Dana Liese verdient sich heute vor allem Maja Hamm ein Sonderlob, die neben einer tollen Offense vor allem mit einer überragenden Defense zu überzeugen wusste,“ so die Trainerinnen Anja Strozyk und Lisa Niedrig nach dem Spiel.

Am kommenden Samstag um 9.30 Uhr gibt es ein erstes Endspiel um die Meisterschaft, wenn es in der Bochumer Sporthalle am Lohring zum Verfolgerduell mit den AstroStars Bochum kommt. Mannschaft und Trainerinnen freuen sich über jede Unterstützung bei diesem wichtigen Spiel.