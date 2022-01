Das Volkshochschul(VHS)-Programm für das erste Halbjahr beginnt am Montag, 7. Februar. Es gibt 576 Angebote von Vorträgen, Exkursionen und Seminaren über Kurse bis zu Bildungsurlauben. Das Semester endet am Freitag, 24. Juni.

Das Herbstsemester war überaus gut besucht und teilnehmerstark. Trotz der straffen Coronaschutzvorgaben in der VHS gab es 5.320 Teilnehmende. Davon haben 520 die Online-Veranstaltungen genutzt. Der weitaus größte Teil hat die Präsenzveranstaltungen besucht.

An den aktuellem Angeboten kann in Präsenz oder vom heimischen PC aus teilgenommen werden. Mehr als 60 Vorträge und Kurse sind von vornherein digital geplant. Trotz fortschreitender Digitalisierung wird das klassische Modell des regelmäßigen Kurses in den Häusern der VHS weitergeführt. Das Programm im Einzelnen: 398 Kurse, 91 Einzelveranstaltungen, also Vorträge und Exkursionen, 65 Tages- und Wochenendseminare sowie 22 Bildungsurlaube.

Nachhaltigkeit ist zentrales Thema - von Mode über Ernährung bis zum Erhalt der Artenvielfalt Was genau steckt hinter der Strategie der Stadt Herne, eine Global nachhaltige Kommune zu sein? Mehr dazu im Vortrag am Dienstag, 29. März, Kurs 2138.

125. Stadtjubiläum Schwerpunktthema

Die Reihe VHS inclusive wird fortgesetzt. Sie hält mit den Kursen 1415A bis 1415E Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung bereit, bei denen man sich zwanglos trifft und austauscht: von einem gemeinsamen Sing Along über einen rollenden Stadtrundgang durch Wanne-Süd bis zum Radio-Workshop in der Medienwerkstatt der VHS.

Das 125. Stadtjubiläum greift die Volkshochschule als Schwerpunktthema auf. Vorträge und Exkursionen laden zu einer Zeitreise durch die Geschichte Hernes ein. Hier begegnet man dem Bergbau, auch in der künstlerischen Rezeption, Fußballgeschichte(n) mit unvergesslichen Namen wie Hännes Adamik, der Akademie MontCenis, wo sich Geschichte und Zukunft so wunderbar begegnen. Interessierte suchen hier unter den Kursen 2017 bis 2027.

Die VHS verfügt über ein tragfähiges und engmaschiges Hygienekonzept, das mit dem Fachbereich Gesundheit abgestimmt ist. Sämtliche Kursräume werden unterdurchschnittlich belegt sein. Es gilt die Einhaltung des Abstandes von 1,5 Metern. Der Zugang zu den Kursen richtet sich nach den aktuellen Vorgaben von 2G+, 2G oder 3G. Auf der Homepage der VHS finden sich die jeweils aktuellen Vorgaben unter www.vhs-herne.de.

Das Programmheft ist ebenfalls im Internet zu finden und liegt außerdem in beiden VHS-Häusern, den Rathäusern und stark frequentierten Dienststellen der Stadt aus.

Die Anmeldungen sind schriftlich - per Anmeldeformular, per Fax -, persönlich, per Internet und telefonisch möglich: Tel. 02323/16-2920, 16-3584 und 16-1643, E-Mail: vhs@herne.de, Fax 02323/16-1233 9255 oder 02323/16-12339266.