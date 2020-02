Der DRK-Kreisverband Herne und Wanne-Eickel bietet am Sonntag, d. 8. März 2020 einen Lehrgang Erste Hilfe am Hund an.

Der Kurs startet um 10.00 Uhr in der DRK-Geschäftsstelle an der Harkortstraße 29 in Wanne und endet gegen 14.00 Uhr.

Erste Hilfe ist beim Menschen ein großes Thema, sogar eines mit Pflichtanteil. Jeder, der einen Führerschein erlangen möchte, muss einen Erste-Hilfe-Lehrgang nachweisen und Betriebe sind verpflichtet einen Teil ihrer Mitarbeiter in Erster Hilfe ausbilden zu lassen.

Aber was ist, wenn ihr geliebtes Haustier – ihr Hund – Hilfe benötigt?

Anmeldungen für diesen Lehrgang nimmt das DRK per Mail (ausbildung@drk-herne.de) und gerne auch telefonisch unter 02325 9691554 gerne entgegen.