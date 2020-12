Vom Postboten/Briefträger zum Zusteller

Ach was waren das doch für Zeiten als der Ruf ertönte, der Briefträger kommt....

Ja der Briefträger und wie sehnsüchtig er häufig erwartet wurde.

Waren es die vielen kleinen Päckchen, Geldsendungen, Briefe oder an Feiertagen die Flut an Karten ( Geburtstags-, Oster-, Pfingst-, Weihnachts- und natürlich auch die Neujahrsgrüße sowie die lieben Urlaubsgrüße!

Gerne erinnert man sich zurück an die vielen lieben und persönlichen Grußbotschaften und Glückwünsche.

Forschungen und Entwicklungen beeinflussen und verändern Abläufe sowie gesellschaftliches Verhalten.

Banken und Kreditkarten beherrschen heute die finanziellen Abwicklungen, persönliche Botschaften oder geschäftlichen Korrespondenzen rauschen in Sekunden über Computer, Tablet, Smartphone und iPhone zu ihren Empfängern.

Und dem über Jahrzehnte geliebten und häufig sehnsüchtig erwarteten Briefträger wurden fast all diese Tätigkeiten entzogen.

Heute eilt er mehr oder weniger mit der Unterstützung eines E-Bikes von Briefkasten zu Briefkasten verteilt Prospekte, Postwurfsendungen, Zeitungen und verteilt nur noch eine verschwindend geringe Anzahl von persönlichen Karten und Briefen.