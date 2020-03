Am frühen Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr erhielt die Hertener Feuerwehr einen Notruf. Das Zentrallager eines örtlichen Baustoffhandels in der Hertener Mark stand in Flammen. Kurze Zeit später, um 7.15 Uhr, folgte dann die offizielle Warnung der Bevölkerung über die Warn-App NINA. Rund 198 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Einsatzkräfte bekamen Unterstützung von den Feuerwehren aus Recklinghausen, Castrop-Rauxel, Dorsten, Oer-Erkenschwick, Marl, Datteln und der Berufsfeuerwehr aus Herne. Durch Rußpartikelniederschlag ist die Bevölkerung dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- sowie Lüftungsgeräte auszuschalten. Aktuell werden Messungen durch das Landesamt für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz durchgeführt. Seitens der Feuerwehr waren aber bisherige Messungen immer in einem Bereich, in dem keine Grenzwerte überschritten worden sind. Die Stadt Herten ist auch in keinem relevanten Bereich betroffen.