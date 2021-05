Am Donnerstag, 27. Mai, ist gegen 17.40 Uhr auf der Kaiserstraße in Herten ein 9-jähriger Junge aus Herten angefahren und verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Junge in Höhe der Lidl-Einfahrt plötzlich über die Straße. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Herten konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Jungen zusammen.

Der 9-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er zur weiteren Beobachtung auch stationär aufgenommen.

Sachschaden entstand nicht.