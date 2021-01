Wegen einer Ruhestörung wurde die Polizei am Dienstag gegen 17.40 Uhr zu einer Wohnung an der Feldstraße gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass in der Wohnung insgesamt neun Personen lautstark eine Party feierten. Da diese Zusammenkunft gegen die aktuelle Coronaschutzverordnung verstieß, wurden Anzeigen geschrieben. Einer der Anwesenden, ein 33-Jähriger, bekam noch eine Anzeige, weil er Beamte filmte. Sein Handy wurde sichergestellt.