Am frühen Dienstagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Mazda CX3 am Lechnitzer Weg. Eine Zeugin beobachtete einen weißen Transporter, der möglicherweise das Auto beschädigt hat. Weitere Einzelheiten zu dem Transporter liegen nicht vor. An dem Mazda entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.