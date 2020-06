Bilder: Beyond The Black in der Auto-Arena

Vom Kinderstar zum Wacken Open Air: Jennifer Haben lebt ihren Traum im Metal-Geschäft. Früh sammelt sie Chorerfahrung, mit süßen 10 singt sie mit Alexander Klaws „Ich will was für dich tun“. Zwei Jahre später gewinnt sie den KiKa-Wettbewerb „Beste Stimme 2007“, 2009 den Gesangswettbewerb „Be a Star“ von Disney Channel und Super RTL und gründet dann die Mädchenband „Saphir“.



Die klassische Rockstar-Karriere eben. Erst 2014 kommt sie durch ihren großen Bruder zum Symphonic Metal. Mittlerweile ist sie mit ihrer Band Beyond The Black auf den großen Bühnen Zuhause. Nun weihte die Band die Auto-Arena in Oberhausen mit einem durchaus charmanten Konzert ein, in dem sie und ihre Jungs alles gaben, auf der Bühne und auch im Cabrio durch die Reihen fahrend.