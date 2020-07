Der Ewaldsee in Herten ist ein großer See mit vielen heimischen Tieren.

Bei einem schönen Spaziergang rund um den See hat man immer mal wieder Baum- und Sträucherfreie Aussichtspunkte um ihn aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Dabei entdeckt man hier und dort auch mal das ein oder andere Tier. Die Wege sind optimal zu begehen, jedoch drum herum ist alles ziemlich dicht bewachsen, daher hat man nicht überall die Möglichkeit, einen Blick auf den See zu werfen.

Mein Mann und ich wir hatten doch tatsächlich das Glück, als wir am Vatertag diesen Jahres einen Spaziergang um den See gemacht haben, eine Ringelnatter beim schwimmen beobachten zu können. Wir sind ihr sogar ein Stück weit hinterher gelaufen, als sie sich zu einer anderen Uferstelle durchs Wasser schlängelte. Dann war sie auf einmal weg. Es war aber ein Erlebnis für uns, eine mal in freier Natur gesehen zu haben.

In einem Teil des Ewaldsees ist eine Insel wo sich meist die Fischreiher aufhalten und auch ihre Nester dort haben um zu brühten. Einen Baum, dessen Wurzeln aus dem Wasser ragen, haben sie um sich dort gemeinsam zu versammeln und auch ein paar Schildkröten schließen sich ihrer Gesellschaft an.

Die Libellen fliegen in einer Vielzahl ihre Kreise über dem See und sind immer wieder faszinierend anzuschauen. Ihre Farben sind so intensiv knallig - da kann man einfach nicht weg sehen. Leider sind sie so schnell unterwegs, dass man sie nicht immer mit der Kamera eingefangen bekommt. Doch auch sie müssen sich ab und an mal etwas ausruhen und setzen sich dann auf einen Ast oder ein Blatt was gerade in der Nähe ist - der beste Moment um auf den Auslöser zu drücken.