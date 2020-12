Der Rat der Stadt Herten tagt am Mittwoch, 16. Dezember, um 17 Uhr im Forum der Rosa-Parks-Schule. Die Sitzung ist öffentlich, jedoch ist die Zahl der Zuschauerplätze wegen der Hygienemaßnahmen zur Corona-Pandemie stark begrenzt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen sich aus diesem Grund vorab anmelden.



Da die Nachfrage bei den vergangenen Sitzungen höher war als das Angebot an vorhandenen Zuschauerplätzen, wird das Anmeldeverfahren angepasst: Um eine Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, nimmt das Bürgermeisteramt ab sofort Anmeldungen entgegen. Interessierte können sich bis einen Tag vor der Ratssitzung (15. Dezember 2020) per E-Mail an buergermeisteramt@herten.de melden.

Alle Anmeldungen werden nach Eingang in zeitlicher Reihenfolge bearbeitet. Wer einen Zuschauerplatz sichern konnte, erhält eine Bestätigungsmail sowie einen Gesundheitsfragebogen, der ausgefüllt zur Sitzung mitgebracht werden muss.

Es besteht eine Mund-Nasen-Schutzpflicht im gesamten Schulgebäude. Mindestabstände zu weiteren Besucherinnen und Besuchern sind auch außerhalb der Sitzplätze einzuhalten.

Die Tagesordnung finden interessierte Bürgerinnen und Bürger in Kürze im Rats-Infosystem der Stadt Herten.