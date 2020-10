Hier eine Mitteilung der Pressestelle der Stadt Herten: Wer Interesse an einer Solaranlage hat, sich aber vorher gerne informieren möchte, hat dazu bei den Solarspaziergängen die Gelegenheit.

Im Rahmen der Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr lädt das Klima-Team der Stadt Herten zu je einem Solarspaziergang in Langenbochum und in Scherlebeck ein. Die Spaziergänge finden am Dienstag, 6. Oktober, und am Donnerstag, 8. Oktober, jeweils um 17 Uhr statt.

Bei den abendlichen Rundgängen können Interessierte vor Ort bereits umgesetzte Photovoltaik-Projekte anschauen und sich mit den Eigentümerinnen und Eigentümern über Erfahrungen austauschen. Sie können sich über Motivation, Hemmnisse, Kosten, Förderung oder auch Technik unterhalten. Für tiefergehende Fragen stehen eine Fachkraft zum Thema Solaranlagen und eine Ansprechperson der Hertener Stadtwerke zur Verfügung. Alle gezeigten Anlagen konnten von der Förderung der Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr profitieren.

Anmeldung erbeten

Der Solarspaziergang Langenbochum startet am Dienstag, 6. Oktober, um 17 Uhr in der Buschstraße 21F. Der Spaziergang in Scherlebeck startet am Donnerstag, 8. Oktober, um 17 Uhr in der Wolfgangstraße 42.

Eine Anmeldung zu den Solarspaziergängen ist per E-Mail unter t.eckermann@herten.de oder telefonisch unter 02366 303-340 möglich. Interessierte können hier auch Informationen zur Förderung erhalten. Bei den Spaziergängen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung mit zu bringen.