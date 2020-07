"Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder die kostenlosen Schnupperausweis für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger anbieten können und hoffen, dass viele Eltern den Ausweis als zusätzliches Geschenk in die Schultüte packen", Sylvia Konze aus der Kinder- und Jugendbibliothek ist glücklich, dass auch in diesem Jahr die Stadtbibliothek im Glashaus die Möglichkeit anbietet, dass Eltern von zukünftigen Erstklässlerinnen und Erstklässlern einen kostenlosen Schnupperausweis für ihr Kind bekommen können.

Der Ausweis ist bis zum 12. November 2020 gültig und ermöglicht dem zukünftigen Schulkind die Ausleihe aller Medienarten, natürlich unter Berücksichtigung der FSK bei audiovisuellen Medien. In der Kinder- und Jugendbibliothek gibt es viel zu entdecken: Bilderbücher, Erstlesegeschichten, Vorlesebücher, Sachbücher, aber auch Kinder-CDs, -DVDs, Nintendo-DS und Nintendo-Switch-Spiele sowie ganz viele Tonies und ein toller Bestand an Gesellschaftsspielen.

Aufgrund von Corona und der dadurch bedingten Schutzmaßnahmen sowie den eingeschränkten Öffnungszeiten bereiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtbibliothek die Ausweise vor, bevor sie am nächstmöglichen Öffnungstag abgeholt werden können.

Für die Ausstellung eines Schnupperausweises benötigt das Team der Stadtbibliothek folgende Angaben:

Name, Vorname und Geschlecht des Kindes

Geburtsdatum des Kindes

Straße, Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Name, Vorname und Geschlecht des Erziehungsberechtigten

Eltern können die Angaben gerne per E-Mail an stadtbibliothek@herten.de schicken oder telefonisch unter der Telefonnummer 02366 303-650 übermitteln.

Nachdem der Schnupperausweis ausgestellt ist, kann der Erziehungsberechtigte diesen zu den zurzeit geltenden Öffnungszeiten unter Vorlage des Personalausweises an der Servicetheke im Erdgeschoss abholen. Bei der Abholung ist dann auch die Unterschrift des Erziehungsberechtigten nach der Datenschutzverordnung erforderlich.

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek (Stand 6. Juli)