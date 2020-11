Der Rotary-Club Herten hat sich zur Unterstützung des Hertener Frauenhauses etwas Besonderes ausgedacht: einen Tischkalender für das Jahr 2021, mit dem man gleichzeitig die Chance hat, Monat für Monat attraktive Preise zu gewinnen; von der Ballonfahrt für zwei Personen bis zur Übernachtung inklusive Frühstück für zwei Personen im Schloss Westerholt.

Fotograf Carsten Nachlik, Clubmeister des RC Herten, war für den Kalender in allen Stadtteilen Hertens unterwegs und hat beeindruckende Motive ausgewählt.

Die Gestaltung übernahm die Dipl.–Kommunikationsdesignerin Susanne Frisch–Hirse, ebenfalls Mitglied des Clubs. Die Produktionskosten für die Auflage von 1.500 Stück wurden ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern über den Förderverein des RC Herten finanziert, so dass der gesamte Erlös dem Hertener Frauenhaus zu Gute kommt. Die attraktiven Gewinne zahlreicher Sponsoren im Gesamtwert von über 4.000 Euro, darunter zum Beispiel Tank– und Einkaufsgutscheine, ein MINI–Cabrio–Wochenende, INJOY–Gratismonate und Bücher, werden in jedem Monat bei einem Clubmeeting unter Aufsicht gezogen und veröffentlicht. Der Rotary-Tischkalender kostet 9 Euro. Erhältlich ist der ab sofort bei Lackmann in Herten–Westerholt und der Tankstation Sdrenka. Weitere Verkaufsorte folgen. Firmen und Verbände, die für Kunden und Mitarbeiter eine größere Stückzahl ordern möchten, können sich auch direkt mit Barbara Frisch (Kalender@Rotary-Herten.de) in Verbindung setzen. Der Hertener Rotary-Club ist einer von mehr als 36.000 Clubs weltweit, in denen sich Angehörige verschiedener Berufe unabhängig von religiösen und politischen Richtungen für wohltätige Zwecke vor Ort und international einsetzen. Barbara Frisch, Präsidentin des RC Herten, hofft, dass der Kalender auf großes Interesse stößt. „Das Frauenhaus Herten kann jede Unterstützung gebrauchen“, betont sie.