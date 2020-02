90:105 und 94:74, das waren am vergangenen Samstag und Sonntag zwei ernüchternde Ergebnisse für die erste Herrenmannschaft der Hertener Löwen. Ihr Rückrundenspiel in der ersten Basketball-Regionalliga West gegen die Dragons Rhöndorf verloren sie in eigener Halle mit 90:105 (24:22, 31:23, 20:21, 15:39).

Einen Tag später verpassten sie den Einzug ins Halbfinale im Pokal des Westdeutschen Basketball-Verbandes (WBV) beim TSVE Bielefeld mit 94:74. Die einfachen Chancen zu nutzen, wie Cedric Hüsken vorher forderte, gelang seinem Team nicht wie geplant. Am Ende sollten die Löwen gerade mal 29 Prozent ihrer Dreipunkt-Würfe und knapp 44 Prozent ihrer Zweipunkt-Würfe getroffen haben. Zu wenig gegen ein Team, das bereits vor dem Rückspiel in Herten sechs Punkte mehr in der Tabelle aufwies. Damit ging auch der Plan von Team-Kapitän Mathias „Matze“ Perl nicht auf. „Wir haben gut trainiert und wollen uns für unsere Fans zerreißen. Wir haben was zurückzugeben“, hatte er vor der Begegnung mit den Dragons Rhöndorf noch verkündet.

Zeit sich zu erholen hatten die Hertener Löwen nicht, den bereits einen Tag später traten sie in Bielefeld beim Zweit-Regionalligisten TSVE 09 im Viertelfinale des WBV-Pokals an. Nominell waren die Löwen das stärkere Team, doch insbesondere die Endphase des Ligaspiels am Abend zuvor hatte kräftemäßig Spuren hinterlassen. Mit deutlichen 20 Punkten Unterschied setzten sich die Gastgeber durch. Die Bielefelder stehen somit im Halbfinale des Turniers, die Hertener sind ausgeschieden.

Mit dem Blick nach vorn

Die beiden Niederlagen gilt es schnell abzuhaken, denn bereits am Samstag, 8. Februar, müssen die Löwen in der ersten Regionalliga gegen die NEW Elephants Grevenbroich ran. Das Team steht aktuell auf Platz elf der Tabelle, die Hertener auf Platz sechs (punktgleich mit dem Deutzer TV und der BG Hagen auf den Plätzen sieben und acht). Gespielt wird ab 19.30 Uhr in der Gross-Sporthalle Gustorf am Torfstecher Weg 18 in Grevenbroich.