Am Sonntag begann bei trockenem Wetter die Wettkampfsaison für die Jugendgruppe des MSC Herten. Die ersten Wertungsläufe zur ADAC Westfalenmeisterschaft im Kart-, Fahrrad- und Roller-Turnier wurden in Waltrop ausgetragen. Bei den Turnier Disziplinen geht es zwar auch um Geschwindigkeit, aber im Vordergrund steht das fehlerfreie Fahren durch einen anspruchsvollen Hindernis Parcours. Man braucht schon eine sehr gute Fahrzeugbeherrschung um die Tore und Gassen aus Holzklötzen und Plättchen zu durchfahren, ohne sie zu berühren oder umzufahren. Auf jeder Fahrzeugseite sind nur wenige Zentimeter Platz. Die Verkehrserziehung steht hier auf dem Plan. Mit dem Kart lernt man mittels Gas und Bremse wie ein Fahrzeug reagiert. Das kann man später gut umsetzen, wenn man ein Auto fährt. Beim Fahrrad und Roller sind die Hindernisse verschiedenen Verkehrssituationen angepasst. Dadurch werden die Jugendlichen im spielerischen Wettkampf sicherer im Straßenverkehr.

Bei den Fahrradfahrern zeigte Hertens jüngstes Vereinsmitglied Chiara Di Carlo was sie in den letzten Wochen beim Training gelernt hat. Sie meisterte alle Hindernisse im Fahrradparcours sehr konzentriert und wurde dafür mit gleich zwei 1. Plätzen belohnt. Pro Wettbewerbstag finden in jeder Disziplin zwei Wertungsläufe statt. Hervorragend fuhr auch Jannis Skoumpas mit dem Fahrrad. Der Hertener ist erst seit kurzem beim MSC Herten und ging bei seinem ersten Turnier sofort mit einem Pokal für den zweiten Platz nach Hause!

Die Kartparcours in Waltrop waren aufgrund der engen Platzverhältnisse sehr eng gesteckt. Eine Herausforderung vor allem für die jüngeren Fahrer. Julian Krisch hat in letzter Zeit im Training viel gelernt und belegte in Klasse 1 in beiden Wertungsläufen den zweiten Platz. In Klasse zwei belegte Maja Braun zweimal Platz 1. Auch alle anderen Hertener meisterten die anspruchsvollen Parcours sehr gut und so sprang am Ende in der Mannschaftswertung einmal Platz 1 und einmal Platz 2 heraus. Jugendgruppenleiter Karsten Jürgensmeyer und Trainer Vitali Quade waren hoch zufrieden mit dieser tollen Leistung!

Nächste Woche geht es in Münster weiter mit dem 3. und 4. Wertungsläufen zur ADAC Westfalenmeisterschaft.

Ergebnisse (jeweils 2 Wertungsläufe):

Fahrrad Klasse 0:

1./1. Chiara Di Carlo

Klasse 2:

2./12. Jannis Skoumpas

3./5. Riccardo Di Carlo

5./4. Valerio Di Carlo

10./10. Robin Braun

12./6. Julian Krisch

19./17. Nico Plowucha

Klasse 3:

4./4. Maja Braun

5./8. Marlon Warich

7./6. Mattia Di Carlo

Roller Klasse 1:

3./3. Mattia Di Carlo

6./8. Maja Braun

Klasse 2:

6./6. Noel Eisert

11./11. Marlon warich

Kart Klasse 1:

2./2. Julian Krisch

7./3. Riccardo Di Carlo

12./7. Robin Braun

Klasse 2:

1./1. Maja Braun

5./2. Valerio Di Carlo

7./10. Nico Plowucha

10./12. Jannis Skoumpas

Klasse 3:

3./7. Marlon Warich

5./4. Mattia Di Carlo

Klasse 4:

3./9. Noel Eisert

Mannschaft

1./2. MSC Herten