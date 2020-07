Es ist geglückt

Die Seniorinnengymnastik bei der TG-Scherlebeck-Langenbochum kann wieder starten.

Aus bekannten Gründen fielen auch bei der TG erst einmal alle Übungseinheiten aus.

Unter Einhaltung der Hygieneregeln konnten dann einige Kurse wieder starten und besonders für die im Freien statt findenden Angebote wurde es wieder möglich. Nur die Damengymnastik wartete noch auf den Startschuss.

Der TG-Vorstand bemühte sich um ein Zeitfenster für diese Gymnastik und alle waren dann auch froh, dass auf der Sportanlage Nord am Mittwoch ab 19 Uhr die Möglichkeit zum trainieren gegeben war.

Übungsleiterin Julia Klaus, die die TG gut kennt und auch lange in der Leitungsriege geturnt hat, leitet die Gruppe. Gut ausgerüstet gegen das Wetter und ersichtlich froh über die Möglichkeit, wieder Sport gemeinsam zu treiben, kamen am 08.07. 21 Sportlerinnen zum Platz. Nach gut einer Stunden war das Training beendet mit dem Versprechen, am nächsten Mittwoch wieder dabei zu sein.

Erika Springstub 08.07.2020