Devin Jürgensmeyer nahm in diesem Jahr erfolgreich am Youngster Slalom Cup in der Einsteigerklasse teil. Der ADAC gibt hier jungen Leuten einen Einstieg in den Autoslalom Sport. In einem Parcours aus Pylonen lernt man die Fahrzeugbeherrschung. Devin Jürgensmeyer belegte den 5. Platz in der Westfalenmeisterschaft. Darüber hinaus qualifizierte er sich noch zur Deutschen Meisterschaft in Urloffen (Südbaden). Dort belegte er unter mehr als 90 Teilnehmern den 14. Platz!