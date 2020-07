Die Sommerferien gehen langsam zu Ende und rund 540 Kinder freuen sich in Herten auf ihre Einschulung. Eine völlig neue Situation für die Erstklässlerinnen und Erstklässler, die sich nicht nur in einer neuen Umgebung mit neuen Menschen zurechtfinden, sondern auch vor und nach dem Unterricht etwas Neues lernen müssen: den Weg zur Schule. Dabei helfen die Schulwegpläne der Kinderfreunde der Stadt Herten.

Wo geht’s lang zu unserer Grundschule, wo muss die Straße überquert werden und an welchen Stellen muss ganz besonders gut auf den Verkehr geachtet werden? Diese und weitere hilfreichen Tipps erarbeitet Kinderfreundin Beate Kleibrink in Form der Hertener Schulwegpläne. Mithilfe der Pläne können Eltern mit ihren Kindern schon vor dem ersten Schultag den Weg üben.

Pläne verteilt - auch im Internet zu finden

"Damit Kinder ihren Schulweg sicher beherrschen, ist es wichtig, dass sie ihn mehrere Male ablaufen. Dabei sollte immer unbedingt der sicherste Weg gewählt werden, auch wenn es vielleicht kürzere Strecken zur Schule gibt", betont Beate Kleibrink.

Grundsätzlich empfiehlt die Kinderfreundin – soweit möglich – zu Fuß zur Schule zu laufen. Das ist nicht nur gesund, sondern schont auch die Umwelt und fördert die Selbständigkeit der Kinder. "So vermeiden wir außerdem viel Autoverkehr, Staus und potenziell gefährliche Verkehrssituationen vor den Schulen", weiß sie aus langjähriger Erfahrung zu berichten.

Die Schulwegpläne wurden bereits als gedruckte Exemplare verteilt. Eltern finden sie außerdem auf der Internetseite der Stadt Herten unter: www.herten.de/schulweg.