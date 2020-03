In der Zeit von Dezember 2019 bis Januar 2020 kam es zu mehreren Fällen von Betrugsdelikten, die von den derzeit noch unbekannten Tätern mittels rechtswidrig erlangter Debitkarten (EC-Karten) ausgeübt wurden.



Die Karten wurden den Geschädigten auf dem Postweg entwendet und widerrechtlich an Geldautomaten in Düsseldorf, Neuss und Hilden eingesetzt oder auch für Einkäufe mittels Lastschriftverfahren genutzt.

Schaden über 30.000 Euro

Es entstand hierbei ein Gesamtsachschaden von circa 30.400 Euro.

Die seit den bekannt gewordenen Taten intensiv durchgeführten Ermittlungen der Polizei haben bislang leider noch nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt, weshalb sich die Kreispolizeibehörde Mettmann nun auf Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf mit Fotos aus den Überwachungskameras an die Öffentlichkeit wendet.

Die Bilder zeigen einen mehrfach aufgenommenen unbekannten männlichen Tatverdächtigen sowie auf einem Foto eine zusätzlich aufgetretene unbekannte weibliche Tatverdächtige. Die Kreispolizeibehörde verspricht sich von der Veröffentlichung der Aufnahmen eine Identifizierung der bisher unbekannten Personen und somit eine Klärung der erheblichen Betrugsserie.

Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation der beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898 - 6410, entgegen.